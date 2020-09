Santarcangelo: arrivano i nuovi banchi alle scuole Franchini e Saffi

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:24 - 30 Settembre 2020

I nuovi banchi consegnati ieri (martedì 29 settembre).

Sono stati consegnati ieri mattina (martedì 29 settembre) 400 banchi e alcuni arredi per la scuola media Franchini e la succursale Saffi, acquistati dall’Amministrazione comunale di Santarcangelo per garantire il distanziamento fisico degli studenti quale forma di prevenzione della diffusione del Covid-19. Grazie al lavoro di collaboratori scolastici e docenti, già nel corso della giornata stessa banchi e arredi sono stati posizionati mentre i vecchi mobili, essendo in buone condizioni, saranno stoccati in un deposito e riutilizzati per occorrenze future. Mediante questa fornitura, alla quale si aggiunge anche la consegna di circa 25 banchi alle scuole di Sant’Ermete avvenuta proprio in questi giorni, sono quasi completate le forniture di arredi per le scuole di Santarcangelo, consentendo così il miglioramento della gestione dei distanziamenti e delle attività in aula.