Start Romagna: un'app per monitorare orari dei bus, tempi di attesa e mezzi disponibili

| 13:46 - 30 Settembre 2020

Autobus Start Romagna (foto di repertorio).

Da domani (giovedì 1 ottobre) il servizio di aggiornamento in tempo reale delle linee Start Romagna è disponibile all’interno dell’applicazione Moovit, app numero uno al mondo per la mobilità urbana con oltre 865 milioni di utenti. Un’unica app per tutti gli spostamenti urbani ed extraurbani, grazie anche alle solide partnership con numerosi operatori del trasporto pubblico in Emilia-Romagna. Con un semplice click, sullo smartphone sono disponibili le notizie su orari dei bus, tempi di attesa alle fermate e frequenza delle linee.



All’interno di Moovit sono mappate 226 linee bus Start Romagna e 8.518 fermate. Linee dunque monitorate in tempo reale per garantire un sistema di tracciamento della flotta sempre accurato per gli utenti in attesa alla fermata.



Per i cittadini della Romagna sapere qual è il momento esatto per recarsi alla fermata per prendere il bus è estremamente semplice: è sufficiente scaricare sul proprio smartphone l’app gratuita Moovit partner di Start Romagna o consultare il sito www.moovitapp.com per leggere le previsioni di arrivo in tempo reale o ricevere notifiche su eventuali modifiche dei percorsi. La località da prescegliere sulla app è ‘Bologna, Modena e Romagna + San Marino’.



“È un utilissimo strumento – il commento di Start Romagna - che si aggiunge ai servizi che l’Azienda mette a disposizione sia dei propri clienti abituali, sia a coloro che non hanno un approccio sistematico all’utilizzo. Questa opportunità permette dunque di valutare e scegliere in tempo reale il mezzo e la linea idonea al raggiungimento della propria destinazione finale, sia essa il plesso scolastico, il luogo di lavoro, la propria dimora, il luogo deciso. Questa modalità contribuisce a facilitare il proprio tempo, viaggiando in sicurezza e nei tempi desiderati”.



“Rendere più semplice la vita a chi utilizza il trasporto pubblico, questa è la missione di Moovit dal 2012 - commenta Samuel Sed Piazza, responsabile italiano di Moovit - centinaia di milioni di persone già si affidano alla nostra app per i loro spostamenti quotidiani, siamo felici che anche per gli utenti delle linee Start Romagna l’app Moovit sia una valida soluzione per pianificare i propri spostamenti in maniera facile e conveniente”.



Inoltre l'app Moovit è stata sviluppata per essere utilizzata agevolmente da persone con disabilità visive con le funzioni VoiceOver e TalkBack, con difficoltà nell'uso dello smartphone grazie all'interfaccia ottimizzata per l'utilizzo con una sola mano e con disabilità motorie andando ad indicare i percorsi senza barriere architettoniche.