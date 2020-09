Attualità

Coriano

| 12:25 - 30 Settembre 2020

L'amministrazione in sopralluogo a un cantiere di Coriano.

Questa volta è il turno del giardino della scuola materna Biancaneve di Ospedaletto, nei prossimi giorni verranno infatti effettuate potature alle piante più rigogliose e verranno abbattuti quattro alberi potenzialmente pericolosi in quanto secchi. Continuano i lavori di messa in sicurezza delle scuole di Coriano. In seguito in accordo con la direzione didattica verranno poi piantati nuovi alberi nelle aree del giardino più propense e compatibili con l'ambiente e l'utilizzo degli spazi da parte delle classi dell'asilo. L’assessore ai lavori pubblici Roberto Bianchi e Anna Pecci, consigliera con delega all'edilizia scolastica, ci tengono a sottolineare: “Molti di questi interventi erano già stati preventivati, ora stiamo integrando i lavori con quanto possa essere necessario alle nuove esigenze che si sono venute a creare a seguito dell'emergenza sanitaria. Vogliamo cogliere, di questo difficile momento, l'occasione per rispondere a tutte le esigenze per dare il meglio alle nostre scuole".