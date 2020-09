Alla guida di uno Scarabeo rubato: segnalato un minore a Riccione

Cronaca

Riccione

| 11:49 - 30 Settembre 2020

Era alla guida di uno Scarabeo rubato ed è stato fermato dai carabinieri della stazione di Riccione senza giustificanti dopo aver fatto una svolta repentina che ha insospettito i militari di servizio. Così una volta rintracciato e bloccato per chiedere delle ragioni di quella presunta fuga, i militari hanno potuto accertare la provenienza del mezzo, rubato il 6 settembre a un ragazzo di Gabicce: il giovane forse per destare meno sospetti si era appena disfatto del casco gettandolo in un bidone dell'immondizia. Il ciclomotore è stato però rinvenuto e restituito all’avente diritto mentre l’indagato è stato affidato ai propri genitori e deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione.