Nel borgo San Giuliano torna P.assaggi di vino, protagoniste 21 cantine

Eventi

Rimini

| 15:22 - 30 Settembre 2020

Un momento della conferenza stampa di presentazione di P.assaggi di vino 2020.

La Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini ha presentato l'edizione 2020 di "P.assaggi di vino", che si terrà venerdì 2 e sabato 3 ottobre nel borgo San Giuliano di Rimini. Nonostante le difficoltà legate all'emergenza Covid-19, i promotori della manifestazione hanno organizzato un'edizione, la n.18, con numeri di tutto rispetto: 21 cantine presenti, un oleificio pluripremiato, un nuovo settore dedicato all’artigianato artistico, quattro punti vendita di calici, un punto vendita food, 15 ristoranti coinvolti in una dinamica situazione street food, con il coinvolgimento dell'intero Borgo San Giuliano. "E' un’occasione unica per avere a disposizione la produzione del mondo enologico riminese fatto di Sangiovese, rebola, pagadebit con incursioni nel taglio bordolese", spiegano gli organizzatori. Il collaudato format dà la possibilità di assaggiare i vini delle cantine della provincia di Rimini, quest’anno oltre all’immancabile piada e pesce al cartoccio da “passeggio” verrà lanciata l’esperienza del take away tematico presentato dai ristoranti e dalle attività del Borgo.