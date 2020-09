Calcio 1a Cat: Mattia Briganti è dell'Athletic Poggio

Sport

30 Settembre 2020

Mattia Briganti.

Ha già fatto il suo esordio stagionale domenica in Coppa Emilia, scendendo in campo negli ultimi minuti della vittoriosa gara casalinga contro il Perticara. E tutto porta a pensare che il neo attaccante bernese Mattia Briganti (classe ‘85) sarà spesso chiamato in causa quando il Poggio avrà bisogno della sua lucida esperienza in fase offensiva.



Nato ad Anagni è cresciuto nel vivaio dell'Anagni Fontana per poi continuare la sua formazione nel Colleferro, società con la quale esordisce in Eccellenza. A 19 anni il trasferimento a Cesena, per motivi di lavoro, senza comunque abbandonare la passione per il calcio. Ecco quindi le esperienze con le maglie di Villalta, Ruffio, Cesena United, San Vittore, Dismano United, Athletic Falco, Viserba, Collinello e Riviera United. Ora l’agonista biancoazzurro è pronto per abbracciare la nuova sfida bernese: “La scelta di accettare l’Athletic è maturata in quanto il progetto proposto da Mister Capozzolo mi è subito piaciuto. - spiega il 35enne centravanti laziale - Affrontare la Prima con un gruppo molto giovane può sembrare difficile, io invece credo sarà una stagione piena di soddisfazioni”.



Parole da veterano quelle spese da Briganti, quando parla degli scopi che vuole centrare nel corso dell’annata: “Mi aspetto di vivere il contesto già ben delineato dall’inizio della preparazione: un ambiente sereno ma molto professionale, un gruppo giovane ma con molta voglia di pedalare e di migliorare. Quindi voglio offrire il mio contributo ed imparare molto, perché il calcio ogni stagione può darti qualcosa e non si smette mai di progredire”.