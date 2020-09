Nuova sede di Zucchetti a Riccione, l'azienda continua a investire e a dare lavoro

Attualità

Riccione

| 08:15 - 30 Settembre 2020

La nuova sede di Zucchetti a Riccione.

Nonostante il malaugurato Covid-19 abbia falcidiato il settore dell’hospitality, Zucchetti ha continuato a investire in soluzioni IT nel settore potenziando anche la sua struttura in Romagna, con una nuova sede in Viale Ceccarini 190 a Riccione (vedasi foto) e dando lavoro a circa 100 persone tra Misano Adriatico e Riccione. Dopo le acquisizioni di Nice Informatica (2017) ed Ericsoft (2019), Zucchetti ha deciso di ampliare la sua presenza nella terra degli albergatori e ristoratori con il più grande polo della divisione Hospitality del gruppo.



Tra hotel, agriturismi, campeggi, residence, Bed&Breakfast e ristoranti sono oltre 7.000 le strutture ricettive in Italia e in particolare in Romagna che utilizzano le soluzioni gestionali Zucchetti; inoltre le nostre applicazioni per hotel e ristoranti, vengono utilizzate da oltre un centinaio di scuole professionali in tutta Italia, come l’IPSEOA “Tonino Guerra” di Cervia e da istituti di alta formazione alberghiera come quello di Roncegno in Trentino Alto Adige, dai quali ogni anno escono i nuovi direttori di hotel che utilizzeranno poi i gestionali nelle strutture vicine.



L'azienda ha anche confermato la sua partecipazione al TTG Travel Experience dal 14 al 16 ottobre a Rimini, a ulteriore dimostrazione dell'impegno per far ripartire l’economia del territorio e per mostrare le ultime novità tecnologiche nel mondo dell’ospitalità e della ristorazione (soluzioni cloud, web check-in, reception virtuale, app per delivery e take away, sistemi di self-order e self-payment e molto altro ancora).