Nuova antenna Iliad in via Argelli a Rimini, si erge il comitato contrario

Attualità

Rimini

| 07:51 - 30 Settembre 2020

Anche a Rimini si accende la battaglia contro l'installazione di nuovi emettitori di segnale mobile, in questo caso di un'antenna Iliad che potrebbe essere installata in via Argelli. Il comitato Ina Casa chiede tramite una nota contezza della notizia agli assessori Montini e Frisoni, questo proprio a seguito di un incontro dello scorso 15 luglio in cui si era discusso della questione. Con l'occasione, il referente Claudio Cerquetti ha esortato l'amministrazione ad «adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili come la stessa via Argelli, vicino a due scuole dell'infanzia». L'attesa ora è sulle dovute rassicurazioni del caso.