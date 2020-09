Riccardo Carlini va in pensione: Villa Verucchio saluta un grande medico di famiglia

Attualità

VillaVerucchio

| 19:21 - 29 Settembre 2020

Riccardo Carlini.

"Il dottor Riccardo Carlini appende al chiodo lo stetoscopio..": così Erminio Zanni, noto ristoratore di Villa Verucchio, ha omaggiato l'amico medico di famiglia che da domani (mercoledì 30 settembre) sarà in pensione. La festa è doppia: proprio pochi giorni fa, domenica 27 settembre, il dr.Carlini ha festeggiato 67 anni. «Un uomo di grande serietà e professionalità, ma soprattutto di grande disponibilità», spiega il sindaco di Verucchio, Stefania Sabba, che aggiunge un ringraziamento, per i decenni di attività, «a nome mio personale, essendo stato il mio medico, a nome dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità». «Un dottore di condotta mitico», scrive un altro suo assistito. Un'altra sua assistita ha sottolineato la grande preparazione, l'umanità, la consapevolezza, l'altruismo e la disponibilità del dr. Carlini: «Sarà molto difficile sostituire la sua presenza e soprattutto ritrovare una persona come lei, che si può definire un ottimo, grande medico».