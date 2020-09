Comandante Provinciale dei Carabinieri in visita al sindaco di Rimini e al presidente della Provincia

Attualità

Rimini

| 14:34 - 29 Settembre 2020

Il Colonnello La Mura in visita al sindaco di Rimini Gnassi e al presidente della Provincia Santi.

Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi ha ricevuto ieri pomeriggio (lunedì 28 settembre) in Residenza Comunale la visita del Colonnello Mario La Mura, che dalla scorsa settimana guida il Comando provinciale dei Carabinieri di Rimini. Un’occasione per rivolgere al Colonello l’augurio di buon lavoro, ringraziando l’Arma del prezioso servizio che svolge quotidianamente per la sicurezza della città. Il Colonnello La Mura arriva dal V Reparto SM dell’ufficio cerimoniale del Comando Generale dei carabinieri di Roma. Questa mattina (martedì 29 settembre) il Colonnello La Mura ha invece fatto visita al presidente Riziero Santi, che in una nota commenta: "E’ stata l’occasione per conoscersi e parlare dei temi della sicurezza sul nostro territorio. Al Comandante ho trasmesso i sentimenti di gratitudine della nostra comunità provinciale all'Arma del Carabinierie ed ho fatto gli auguri di buon lavoro nel suo nuovo importante e delicato ruolo".