Attualità Bellaria Igea Marina | 13:12 - 29 Settembre 2020 Bellaria (foto Alessia Bocchini). Da giovedì 1^ ottobre, cambia l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio I.A.T. - Informazione e Accoglienza Turistica presso i locali del Palazzo del Turismo: il servizio sarà a disposizione dell’utenza tutti i giorni, esclusa la domenica, dalle 9.00 alle 13.00. Gli uffici di via Leonardo da Vinci sono contattabili anche via telefono allo 0541.343808 o via mail scrivendo a iat@comune.bellaria-igea-marina.rn.it.