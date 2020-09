Santarcangelo: al via la pulizia delle mura dello Sferisterio

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:00 - 29 Settembre 2020

È iniziata questa mattina (martedì 29 settembre) la pulizia straordinaria delle mura dello Sferisterio di Santarcangelo. Gli addetti della società in house Anthea, incaricata dall’Amministrazione comunale, stanno ripulendo il tratto di cinta muraria che si affaccia su viale Arrigo Faini dalle piante spontanee e in particolare dai capperi cresciuti in maniera rigogliosa.



L’intervento di manutenzione, programmato da tempo, sarà portato a termine nell’arco di qualche giorno grazie a una piattaforma aerea calata all’interno del campo di gioco. Ultimata l’asportazione, un trattamento naturale a base di aceto permetterà di ritardare la crescita delle piante spontanee e soprattutto dei capperi, che con le loro radici rischiano di danneggiare seriamente l’antico muro che delimita l’arena del gioco del pallone con il bracciale.