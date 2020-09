Rose and Crown, il primo pub italiano è da oggi bottega storica di Rimini

Attualità

Rimini

| 12:43 - 29 Settembre 2020

Roberto e Richard Di Angelo con il presidente Confcommercio Rimini Gianni Indino.

È il primo pub in Italia, un angolo old-british nel cuore di Marina Centro, imprescindibile per il divertimento made in Rimini fin dal 1964. Non poteva che essere il pub Rose&Crown, il pub fondato e gestito da Richard Di Angelo, da alcuni anni insieme al figlio Roberto, la prima Bottega Storica iscritta nel Comune di Rimini nel “nuovo corso” voluto dall’amministrazione comunale per dare nuova linfa a questo importante riconoscimento.



«È un grande riconoscimento, un premio per la nostra attività che prosegue fin dagli Anni Sessanta – spiega Richard Di Angelo - e un bel messaggio per chi porta avanti un mestiere per tanti anni nel segno della continuità. Insomma, lo ritengo un premio alla carriera, che sta insieme a quello che ci fanno i nostri clienti scegliendoci ogni giorno, ancora, dopo tanti anni. Qual è il nostro segreto? Testa e cuore, cuore e testa. Altrimenti non si raggiungono certi traguardi. Alcuni clienti tornando ci dicono che abbiamo speso poco in ristrutturazioni – sorride Di Angelo – ma in realtà gli arredi sono stati rimodernati, solo mantenendo esattamente lo stile dell’epoca. Per noi questo è un gran complimento: significa che siamo riusciti a non snaturare mai l’idea originale del nostro pub».



Il Rose&Crown ora può sfoggiare davanti alla vetrina anche la speciale targa del progetto “Itinerari Botteghe Storiche - Custodi di Identità e Tradizioni”, ideato da Confcommercio della provincia di Rimini, che tramite un QRcode e un sito dedicato (www.botteghestoricherimini.it) mette in rete le attività che rientrano nell’Albo ufficiale, le fa conoscere tramite schede e immagini e ne propone itinerari per conoscerle in giro per la città. La targa è stata consegnata al Rose&Crown dal presidente provinciale di Confcommercio, Gianni Indino.



«È una bella iniziativa – conclude Di Angelo - che permette anche a chi non è della città di conoscere una Rimini diversa da quella usuale. Una Rimini fatta di tradizioni, di luoghi dell’anima per molti riminesi e tante curiosità. Il tessuto imprenditoriale, i piccoli imprenditori, dai commercianti ai gestori dei locali pubblici, sono parte integrante della storia della nostra città e in un periodo storico dove si tende all’omologazione generale, credo che unire le Botteghe Storiche di Rimini in itinerari fruibili a tutti, possa essere un valore aggiunto. È importante farne parte».



«Il primo pub in Italia non poteva che fare parte dell’Albo delle Botteghe Storiche – dice il presidente Indino -. Conosco Richard da tantissimo tempo e la sua passione per questo lavoro, da sola, varrebbe ogni giorno una targa. Per Rimini il Rose&Crown è un autentico valore aggiunto: è uno di quei rari locali che da soli sanno fare destinazione per il nostro territorio. Dici Rose&Crown e sai già che passerai una bella serata perché oltre a rispettare la tradizione si ricerca la qualità, sia che si parli di cibo, birra o musica live».