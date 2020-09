La promozione di Coriano e dintorni passa attraverso le passeggiate nella natura

Eventi

Coriano

| 10:03 - 29 Settembre 2020

Il gruppone dei partecipanti al primo RiparTIAMOinsieme Coriano.

Sabato 26 settembre grande partecipazione a "RiparTIAMOinsieme" dove tre gruppi di cammino, che hanno in comune l'attività sportiva, l’amore per la natura e il desiderio di conservarla, si sono incontrati al parco Ausa di Dogana dopo che per il lockdown si era dovuto rimandare l'evento: camminatori e camminatrici dei gruppi "CAMMINA CORIANO!", Verucchio Cammina e La Genga della Repubblica di San Marino. Tante anche le istituzioni presenti, dalla Segreteria di Stato Territorio e Ambiente della Repubblica di San Marino, al Capitano di Castello di Serravalle Vittorio Brigliadori, al sindaco del Comune di Verucchio Stefania Sabba, al vicesindaco di Coriano Gianluca Ugolini e agli assessori Beatrice Boschetti e Anna Pazzaglia del Comune di Coriano. La manifestazione si è arricchita di significato con la piantumazione di un albero nel Parco Ausa e la donazione di piante di albero e humus, oltre agli zainetti della Wellness Valley, che ha inserito l'evento nella programmazione della Wellness Week, dedicata ai sani stili di vita.



Anna Pazzaglia (assessora): ”L'amore per la natura e la pratica di sani stili di vita, la collaborazione e l'amicizia tra persone e istituzioni vicine e confinanti, sono i significati importanti di questa manifestazione, giunta alla terza edizione, mi auguro possa essere ripetuta e continuata nel tempo”