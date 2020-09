Nuovo regolamento generale delle entrate per il Comune di Coriano

Attualità

Coriano

| 07:41 - 29 Settembre 2020

Gianluca Ugolini , vicesindaco di Coriano.

Il Consiglio comunale di Coriano approva il nuovo regolamento generale delle entrate. Nella seduta del 28 settembre 2020 all’ordine del giorno è posto in approvazione il nuovo regolamento delle entrate, che manda in soffitta il precedente regolamento approvato più di venti anni fa. Il nuovo testo disciplina in maniera organica i vari istituti che interessano il rapporto con il contribuente (dall’interpello all’autotutela, dalla mediazione all’accertamento con adesione, dalla rateizzazione alla compensazione) La necessità di approvare il nuovo testo deriva dalle numerose novità introdotte dalla legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) che ha riformato in maniera integrale la riscossione locale, introducendo l’accertamento esecutivo con lo scopo di rendere più efficace l’intero sistema.



Il nuovo regolamento riguarda non solo le entrate tributarie ma anche quelle patrimoniali e si pone come obiettivo quello di raccogliere in un corpo organico tutte le disposizioni precedentemente approvate in vari provvedimenti. Gianluca Ugolini, vicesindaco ed assessore al bilancio: “La nostra intenzione è quella di fare chiarezza nei rapporti tra Comune e cittadini. Con l’intento di favorire la possibilità di adempiere da parte dei cittadini ai propri doveri tributari nel rispetto delle reali esigenze reciproche.”