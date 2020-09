La Ride Riccione e lo ‘sceriffo’ Moser protagonisti su Sky Sport Hd e On Demand

Sport

Riccione

| 16:23 - 28 Settembre 2020

Moser e Caldari sul lungomare.

Quest'estate a Riccione, e precisamente a luglio, Francesco Moser "lo sceriffo" del ciclismo Italiano, è stato il protagonista delle riprese di alcune eccezionali immagini per Sky Sport HD con una clip dedicata tutta alla Ride Riccione.

L'anteprima dedicata alla città di Riccione andrà in onda questa sera alle 18.30 e a brevissimo sempre su Sky Sport HD, saranno disponibili tutte le puntate che raccontano la Ride Riccione con protagonisti, testimonial d'eccezione, lo “Sceriffo” Francesco Moser, e l'Assessore al Turismo, Sport, Cultura e Grandi Eventi Stefano Caldari. Come è noto la Ride Riccione, è un evento internazionale di ciclismo e cicloturismo nato nella Perla Verde e oltre ad essere una gara appassionante e divertente, è un momento di sport che regala ai suoi partecipanti l'emozione di cimentarsi in bicicletta attraverso paesaggi unici, percorsi tecnici ed enogastrornomici tra Riccione ed il Cippo di Carpegna.





Lo speciale di Sky andranno in onda lunedì 5 ottobre 2020 ore 18.30, lunedì 19 ottobre 2020 ore 18.30, e saranno anticipate da 2 clip da 30 minuti rispettivamente: questa sera, lunedì 28 settembre 2020 ore 18.30 e lunedì 12 ottobre 2020 ore 18.30 sui canali Sky Sport 1 - Sky Sport Arena - Sky Sport Collection, per ben 4 settimane consecutive di presenza sulla piattaforma Sky Sport HD. Le puntate saranno sempre disponibili ON DEMAND su Sky Sport HD.