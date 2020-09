Fiera San Michele Santarcangelo, successo nonostante disposizioni anti-Covid e maltempo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:25 - 28 Settembre 2020

Fiera di San Michele 2020.

Quella di quest’anno è stata sicuramente un’edizione particolare della Fiera di San Michele, che nonostante le disposizioni per l’emergenza sanitaria e il mal tempo ha registrato un buon numero di partecipanti. Seppur senza l’affluenza che solitamente si riscontra nelle due tradizionali manifestazioni autunnali della città, la manifestazione si è dunque svolta nella massima sicurezza, con un flusso costante di persone che hanno visitato la fiera nell’intera giornata di sabato 26 e nella mattinata di domenica 27 settembre, fino a quando il maltempo ha causato la chiusura anticipata di stand e bancarelle. Allo stesso modo, anche le attività del centro hanno registrato un buon afflusso nel corso del fine settimana.



La Fiera ha portato numerosi turisti anche all’ufficio IAT gestito dalla Pro Loco: tutto esaurito e riscontri molto positivi per “la Grotta dei tre Sensi”, l’iniziativa – ideata e realizzata insieme a Matteo Pignataro e con la partecipazione di numerosi artisti – che ha coniugato le visite guidate alle grotte con un’esperienza multisensoriale. Anche le tradizionali visite guidate hanno avuto grande successo sia con ingressi individuali e di piccoli gruppi, sia con un pullman di turisti, al punto che in diverse occasioni la Pro Loco ha aggiunto appuntamenti extra per poter rispondere alle richieste.



“Essere riusciti a realizzare una manifestazione così importante per la città nonostante il periodo delicato che stiamo vivendo è già di per sé un successo”, afferma l’assessore al Turismo Emanuele Zangoli. “Questo risultato assume ancor più valore dal momento che questa esperienza diventa un banco di prova per la prossima Fiera di San Martino, la cui organizzazione è tutt’ora in corso”.



“Ringrazio dunque gli organizzatori di Blu Nautilus, la Pro Loco di Santarcangelo – conclude l’assessore Zangoli – per l’impegno costante in occasione di queste manifestazioni, la Polizia locale, le forze dell’ordine e tutti i volontari impiegati per il presidio della Fiera nonché i residenti e i turisti che hanno visitato la fiera nel massimo rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie”.