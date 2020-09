Rimini protagonista del Buy Emilia-Romagna tra 70 operatori internazionali

Attualità

Rimini

| 13:53 - 28 Settembre 2020

Dal 29 settembre all’1 ottobre, 70 rappresentanti dei mercati internazionali parteciperanno a quattro educational tour alla scoperta dell’offerta turistica del territorio di Rimini e provincia. Dalla Motor Valley alla Welleness valley, dai percorsi felliniani, ai borghi storici da San Leo a Santarcangelo, dalle eccellenze enogastronomiche del territorio a tutte le proposte della Riviera Romagnola. La città e la provincia di Rimini, la sua ricca offerta turistica e culturale e il suo territorio saranno al centro, il 29 e il 30 settembre e il 1 ottobre, di quattro educational tour in diretta streaming a cui avranno accesso 70 Tour Operator internazionali.



L’iniziativa fa parte dei 6 educational tour online nelle Destinazioni Turistiche “Emilia”, “Bologna-Modena” e “Romagna” previsti dall’edizione 2020 di Buy Emilia Romagna (29 settembre – 2 ottobre) promosso da Confcommercio Imprese per l’Italia dell’Emilia Romagna in collaborazione con APT Servizi Emilia Romagna e le Destinazioni Turistiche dell’Emilia Romagna e con il patrocinio di Comune di Bologna, Città metropolitana di Bologna, Camera di Commercio di Bologna, Aeroporto di Bologna, Eburt e Cofiter.



La Borsa del Turismo Regionale, giunta alla sua venticinquesima edizione, vuole favorire l’incontro tra l’offerta turistica emiliano romagnola e i tour operator internazionali. Presenti quest’anno 70 buyer in rappresentanza di 21 Paesi che scopriranno, grazie a una formula 100% online e interattiva, le eccellenze del territorio regionale nel corso di educational tour in diretta streaming dalla prestigiosa cornice della Cineteca di Bologna. Nel corso degli educational tour saranno mostrate video-esperienze dedicate alle eccellenze del territorio dell’Emilia Romagna, alternate a testimonianze di alcuni operatori del turismo locali. Questi ultimi, in dialogo con APT Servizi Emilia Romagna, saranno pronti a rispondere in tempo reale a tutte le domande dei buyer connessi. Dalla prima edizione ad oggi hanno preso parte al Buy Emilia Romagna oltre 3.000 buyer internazionali e più di 2.500 operatori turistici regionali che hanno reso possibile oltre 50.000 incontri d’affari.



La Romagna e la Riviera: terra di motori, sport, eventi e wellness

L’esordio del territorio riminese sarà martedì 29 settembre, nel primo educational tour online dedicato alla Motor Valley: i tour operator internazionali saranno condotti alla scoperta del Misano World Circuit Marco Simoncelli, sede di gare del Motomondiale e del Campionato mondiale di Superbike.

Mercoledì 30 settembre sarà invece Riccione ad essere sotto i riflettori, con un focus dedicato alla versatilità dell’offerta turistica della città e del territorio circostante: dalle proposte balneari alle opportunità che il territorio riserva agli amanti dello sport, a partire dallo Stadio del Nuoto, fiore all’occhiello dell’impiantistica sportiva riccionese, al Play Hall, struttura polifunzionale sede di importanti eventi indoor e outdoor. Non mancherà un approfondimento sulle diverse proposte di bike tour nel territorio, per gli amanti della bicicletta e delle escursioni nelle affascinanti zone circostanti.



Alla scoperta dei borghi storici del territorio

Il secondo educational tour online di mercoledì 30 condurrà invece i 70 operatori internazionali alla scoperta dei borghi più affascinanti e ricchi di tradizioni dell’area riminese, in un percorso che evidenzierà il territorio come meta ideale per tutte le stagioni. Da Santarcangelo con la sua bellezza architettonica fatta di nobili palazzi, case borghigiane, vicoli e piazzette che le hanno conferito il titolo di Città d’Arte, all’imponente rocca di San Leo, proseguendo poi per Verucchio, e Sant’Agata Feltria. Non mancherà, naturalmente, attenzione alle eccellenze enogastronomiche del territorio, dal pregiato tartufo fino al gustoso Formaggio di Fossa, unico al mondo.



Rimini fra cultura, cinema e intrattenimento

La città di Rimini e il suo territorio, infine, saranno anche protagonisti dell’educational tour online di giovedì 1 ottobre: i tour operator internazionali saranno condotti in un percorso digitale che attraverserà il passato e il presente della città, dalle origini romane ai fasti del Rinascimento, per approdare ai suggestivi affreschi di Borgo San Giuliano. Focus particolare, naturalmente, sui percorsi lungo le tracce del Maestro Federico Fellini nel centenario della nascita cui sono state dedicate le celebrazioni “Fellini 100”, dal Cinema Fulgor al Grand Hotel, per scoprire una dimensione di Rimini alternativa all’imponente ed eccellente offerta balneare e approfondire le opportunità culturali della città, recentemente arricchite dall’inaugurazione del “Part", il nuovo museo di arte contemporanea.