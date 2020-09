Domani esce Bon Ton, nuovo singolo di Irol con Tommy Kuti e una produzione a quattro mani

Attualità

Rimini

13:04 - 28 Settembre 2020

Lorenzo "IROL" Salvatori , foto di Marco "Sfrevol" Montanari.

Si chiama "Bon Ton" ed è il titolo del nuovo singolo del rapper sammarinese IROL con la partecipazione di Tommy Kuti, prodotto a quattro mani da KD-ONE, rapper e produttore riminese, e MTB, giovane beatmaker di origini messicane e residente a San Marino, in uscita martedì su Spotify e venerdì anche con un bel video Youtube. Kuti è un rapper afro-italiano della provincia di Brescia, già noto per collaborazioni con artisti del calibro di “Fabri Fibra” e noto anche per il suo stile musicale basato su rime dall’alto contenuto sociale che trattano di temi come razzismo e integrazione. "Bon Ton" è la colonna sonora del progetto riminese “Adolescenti e Migranti” un progetto che comprende diverse esperienze sensoriali, relazionali e sonore che si sono sviluppate dall’incontro tra studenti e giovani migranti.



La chiave dell’interazione tra adolescenti e migranti è stata la cultura Hip Hop , durante l’anno scolastico 2019/2020 sono stati fatti dei laboratori per mettere in comunicazione i due mondi, da queste esperienze sono stati presi appunti, fatti dei confronti ed elaborate rime e concetti fino a giungere alla conclusione di un vero e proprio brano con tanto di videoclip e uscita su Spotify. Il videoclip è stato diretto, filmato e montato da Alex G.Iosub, videomaker di Torino, le foto backstage e le luci sono state curate da Marco “Sfrevol” Montanari .

Il progetto è promosso da Società Psicoanalitica Italiana SPI-IPA, Società Italiana di Psicodramma analitico SIPsA- Coirag in collaborazione con le Scuole Superiori : Liceo Scienze Umane, e Istituto Einaudi di Rimini e il Liceo Scientifico e Artistico Volta Fellini di Riccione e alcuni Cas del territorio (gestiti da Cooperativa Cad e Cooperativa Centofiori) Associazione Arcobaleno, Associazione Margaret e Istituto Scienze dell’Uomo progetto-Interazioni. A cura di Cinzia Carnevali Psicoanalista SPI-IPA gruppo nazionale PER (psicoanalisti europei per i rifugiati).