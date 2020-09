Nuova sede della Fratellanza di San Marino e America a Domagnano

Attualità

Repubblica San Marino

| 11:20 - 28 Settembre 2020

L'inaugurazione della nuova sede della Fratellanza.

Sabato 26 settembre è stata inaugurata la nuova sede dell’associazione Fratellanza San Marino-America a Domagnano.Presenti i segretari di Stato Beccari Righi, Belluzzi e Ciavatta. L'associazione che da più di 40 anni dà assistenza ai cittadini americani residenti a San Marino (da quest’anno allargato anche a residenti del circondario) per rinnovo di passaporti, richiesta cittadinanza statunitense, espletamento pratiche per il voto per corrispondenza, dopo tanti anni si sposta dalla sede di Borgo Maggiore, a Domagnano in una sede più funzionale, con lo scopo di agevolare anche i propri associati e fornire un servizio sempre migliore.



Il direttivo, come ricorda il presidente Roberto Tomassini, ha puntato molto sul cambio della sede, avvenuto dopo un anno e mezzo di ricerca e valutazione di diversi immobili sul territorio sammarinese e visto il gradimento degli associati (più di 300), si ritiene molto soddisfatto della scelta fatta. Erano state previste diverse iniziative per l’anno 2020, per stimolare e creare ulteriori occasioni di incontro, oltre i consueti appuntamenti del 4th of July e del Thanksgiving, ma a causa della pandemia, tutto è stato rimandato al prossimo anno. E’ partita comunque l'iniziativa “LIBRO IN PRESTITO”, una piccola biblioteca all’ingresso dell'ufficio alla quale possono accedere gli associati per prendere in prestito libri in lingua inglese. Per dare un’adeguata visibilità all’associazione sul web, è stato realizzato anche il sito www.fratellanzasanmarinoamerica.com e la pagina FB, che dopo 15 mesi ha già quasi 700 like ed è visitata quotidianamente da associati e simpatizzanti. Agli associati, sono riservati sconti e convenzioni, tutte consultabili sul sito.

La prossima settimana, il direttivo avrà l’onore di incontrare per la prima volta la nuova console generale degli Stati Uniti presso la repubblica di San Marino Gupta Ragini, che ha assunto l’incarico presso il Consolato Generale a Firenze, circa 2 mesi fa. L’associazione intende proseguire fornendo la migliore assistenza agli associati e per chi fosse interessato ad associarsi, potrà recarsi presso il nostro ufficio aperto tutti i martedì e giovedì dalle ore 15 alle 18.30.