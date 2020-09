Promozione innovativa del turismo e dei prodotti tipici della Valmarecchia, ultimi giorni per iscriversi

Attualità

Rimini

| 11:12 - 28 Settembre 2020

Ultimi giorni per iscriversi ai corsi gratuiti, finanziati dal Fondo sociale europeo, per “Tecnico delle vendite specializzato nelle filiere corte per i prodotti tipici” e “Progettista multimediale specializzato nello sviluppo di app in realtà aumentata e virtuale” promossi da Cescot Rimini e fondazione Valmarecchia .



La Valmarecchia è un territorio in fermento, ricco di cultura, storia, natura e di progetti di sviluppo. E per i giovani neodiplomati, ma non solo, ci sono opportunità di formazione e di lavoro da cogliere al volo. “Sono proposte formative che si collegano alle strategie e ai progetti concreti che sono in atto in questo momento nella vallata – spiega Licia Piraccini, direttrice del Cescot -. L’Unione dei Comuni e il GAL, insieme alle imprese della vallata, stanno portando avanti il progetto “Paesaggi da vivere”, con un grande potenziale economico ed occupazionale. Servono infatti competenze innovative per promuovere i prodotti locali e per saperli valorizzare e vendere. Questi corsi sono particolarmente adatti ai giovani neodiplomati che cercano di arricchire il proprio bagaglio professionale con specializzazioni coerenti con le richieste del mercato del lavoro”. In particolare, il Tecnico delle vendite si occuperà di individuare formule commerciali e customer experiences innovative, di gestire e-store e marketplace per favorire la vendita dei prodotti tipici e la filiera corta, mentre il Progettista di prodotti multimediali realizzerà soluzioni e applicativi web based, come applicazioni in realtà virtuale e realtà aumentata per valorizzare attività museali, didattiche, turistiche, punti vendita ed e-store.



Con 500 ore da novembre a giugno, di cui 200 di stage in note aziende del territorio, ognuno dei corsi prevede lezioni, attività pratiche, webinar e videoconferenze, esercitazioni pratiche in laboratori informatici, casi aziendali e testimonianze, visite nelle imprese e un progetto su una commessa di lavoro reale. I percorsi formativi sono aperti a 12 partecipanti ciascuno, che saranno selezionati dopo avere inviato la domanda di iscrizione sul sito www.cescot-rimini.com. Al termine del corso si terrà l’esame per ottenere il Certificato di Qualifica.



Per informazioni Cescot Rimini 0541 441911; Fondazione Valmarecchia 0541 926063 corsi@fondazionevalmarecchia.it www.fondazionevalmarecchia.it.