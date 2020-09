Meteo di inizio settimana: cielo coperto ma temperature in leggero aumento

Attualità

Rimini

| 08:12 - 28 Settembre 2020

Ecco le previsioni del meteo per l'inizio della settimana nella provincia di Rimini a cura del Centro meteo Emilia-Romagna.

Lunedì cielo da poco nuvoloso a nuvoloso, con maggiori schiarite fra tardo mattino e primo pomeriggio. Piogge a carattere di rovescio nel corso della notte, in rapido esaurimento. Stabile fra mattino e pomeriggio, seppur non sia da escludere qualche rovescio pomeridiano dai rilievi verso la costa. Temperature minime comprese tra +6° e +12°, massime comprese tra +16° e +20°. Venti moderati dai quadranti occidentali, in rotazione da Nord-Ovest a Sud-Ovest nel corso della giornata. Mare molto mosso nella notte, mosso di giorno.



Martedì cielo perlopiù sereno su pianura e costa, poco nuvoloso a ridosso dei monti. Nessuna precitazione attesa e temperature costanti. Mercoledì cielo velato con nuvolosità in aumento nel corso della giornata, ma ancora senza precipitazioni. Temperature in leggero aumento e mare calmo. L'’afflusso di correnti più umide dall’Atlantico riporterà nuvolosità irregolare con piogge alternate a pause asciutte. Temperature in lieve aumento, specie nei valori massimi.





