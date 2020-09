Coppa Eccellenza: perla di Abouzziane lancia la Fya Riccione. Tropical Coriano ko (0-1)

Sport

Coriano

18:36 - 27 Settembre 2020

Tropical Coriano sconfitto 1-0 in casa dalla Fya.

TROPICAL CORIANO: Pollini, Perazzini, Alberighi (50'st Borghini), Stanco, Tomassini, Costantini M. (20'st Vitaioli F.), Vitaioli M., Giunchetti (25'st Mularoni), Bardeggia (17'st Marconi), Costantini T., Galassi D. (30'st Tonini).

In panchina: Bascucci, Conti, Zannoni, Bartoli.

All. Bucci.

FYA RICCIONE: Passaniti, Borghini G., Tamagnini (26'st Maggioli), Lunadei (31'st Cecchetti), Deluigi, Anastasi; Piscaglia, Enchisi (39'st Grimaldi); Donati, Torsani (16'st Scarponi), Abouzziane.

In panchina: Mancini, Moggi, Nigro, Galassi M.

All. Lorenzi.

ARBITRO: Antonini di Rimini (Assistenti: Lappostato e Tonti di Rimini).

RETE: 39'pt Abouzziane.

NOTE: ammoniti Deluigi, Lunadei, Abouzziane. Recupero 1'+5'.



CORIANO. La Fya Riccione si aggiudica di misura la gara d'andata del primo turno di Coppa Emilia Romagna di Eccellenza. Decide un gol capolavoro di Abouzziane: l'attaccante partito da sinistra si accentra e calcia di destro, con una traiettoria a giro, che si infila sul palo lontano. Il Tropical Coriano sfiora il pari al 60' con Bardeggia, che da posizione favorevole si fa respingere il tiro dalla difesa avversaria.