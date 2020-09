La Maratona chiude il fine settimana a rotelle nella Perla Verde

Sport

Riccione

| 17:13 - 27 Settembre 2020

Foto Snap Shot Riccione.

Su un circuito di 4km con partenza e arrivo su Via Milano incrocio Viale Ceccarini, la maratona chiude il fine settimana rotellistico a Riccione. Si inizia alle 9.30 con la Mezza Maratona per gli Allievi e la Maratona femminile per le categorie Junior, Senior e Master e alle 11.30 parte la Maratona maschile. Tante emozioni in questa due giorni che ha segnato il ritorno alle competizioni per i pattinatori della corsa: la voglia di tornare sui pattini e di rimettersi in gioco era palpabile e gli atleti hanno spinto al massimo. Le gare sono state live sulla FISRTV ed è già possibile rivedere i podcast. Il prossimo appuntamento sarà a Terni per le gare sul circuito stradale dal 9 all’11 ottobre. Ringraziamo la Città di Riccione per l'ospitalità



MEZZA MARATONA

Allievi Femmine

Oro – Giulia Presti – Roller Civitanova (MC)

Argento – Chiara Sinisi – Cardano Skating (VA)

Bronzo – Alice Sorcionovo – Luna Sports Academy (AN)

Allievi Maschi

Oro – Manuel Ghiotto – Alte Ceccato Club (VI)

Argento – Giosuè Neve – Rolling Bosica (TE)

Bronzo – Leopoldo La Rosa - Olimpiade Patt. SR (SR)

MARATONA

Junior Femmine

Oro - Elena Rossetto - Azzurra Patt. (PD)

Argento - Giulia Rinaldi - Skating Concorezzo (MB)

Bronzo - Giulia Corsini - Redblack R. Team (CR)

Senior Femmine

Oro – Veronica Luciani – GS Scaltenigo Ve (VE)

Argento – Giorgia Bormida –S.S.D.S. Mens Sana (SI)

Bronzo – Edda Paluzzi – Rolling Bosica (TE)

Junior Maschi

Oro - Riccardo Lorello – Pol. Bellusco (MB)

Argento – Alessio Clementoni – Rolling Bosica (TE)

Bronzo – Matteo Grandesso – Azzurra Pattinaggio (PD)

Senior Maschi

Oro – Daniel Niero – GS Scaltenigo Ve (VE)

Argento – Giuseppe Bramante - S.S.D.S. Mens Sana (SI)

Bronzo – Fabio Francolini – C.S. Aeronautica Mi. (RM)