Motogp amara per l'Italia: vince Quartararo, Morbidelli quarto e Rossi cade

Sport

Nazionale

| 15:43 - 27 Settembre 2020

Fabio Quartararo.

In Motogp torna a sorridere Fabio Quartararo, che vince il Gran Premio della Catalogna sul circuito di Mont. Il pilota francese della Yamaha vince il duello con il compagno di squadra Franco Morbidelli, quarto al traguardo, e Valentino Rossi, che scivola clamorosamente al sedicesimo giro, quando era in lizza per una clamorosa vittoria. Il Dottore aveva superato Morbidelli a seguito di un "largo" di quest'ultimo. Per Rossi è il secondo zero in classifica consecutivo. Sul podio salgono le due Suzuki, che hanno beffato Morbidelli nel penultimo giro: Mir secondo e Rins terzo. Ritiro per Dovizioso, che perde la vetta della classifica mondiale. Il ducatista è stato travolto in partenza da Zarco.

In Moto 2 nuovo trionfo per Luca Marini. E' una gara perfetta quella del fratello di Valentino Rossi: partito dalla pole, taglia il traguardo davanti a Lowes e Di Giannantonio. Sesto Bastianini, settimo invece Bezzecchi. Marini consolida così la vetta nel Mondiale con 150 punti, a +20 su Bastianini. Paura nel warm up per Fernandez: la moto va a fuoco, pilota fortunatamente illeso. In Moto 3 Darryn Binder è primo con 103 millesimi su Tony Arbolino (Honda Rivacold) e 157 su Dennis Foggia (Honda Leopard)