Alle Befane di Rimini una speciale caccia al tesoro: in palio i biglietti per il cinema

Attualità

Rimini

| 14:34 - 27 Settembre 2020

Le Befane centro commerciale di Rimini.

Sette indizi per trovare sette luoghi all'interno de Le Befane Shopping Centre. Trovali tutti, fotografali e vinci due biglietti per il cinema. Parte lunedì 28 settembre 2020 la grande caccia al tesoro ideata da Le Befane, che ha come 'territorio di caccia' proprio i corridoi e le piazze del Centro commerciale riminese.



Il regolamento. Dal 28 settembre al 4 ottobre 2020 tutti i possessori di Be–Fan Card possono partecipare alla caccia al tesoro fotografica denominata "Cerca il tesoro, trova vantaggi" che si sviluppa all'interno del Centro commerciale. Obiettivo del gioco è trovare i 7 luoghi indicati dagli indizi, scattare in ciascun luogo una fotografia con il proprio smartphone e postare tutte le immagini su Facebook o Instagram usando l'hashtag #LeBefaneCacciaAlTesoro.

Al termine della ricerca, sarà necessario mostrare i 7 scatti all'infopoint e ciascun partecipante riceverà 2 biglietti omaggio per il cinema Multiplex Le Befane, validi per una visione ciascuno entro il 31.10.20.



Non ci sono limiti di tempo per compiere il percorso e si può partecipare anche a coppie. I minorenni devono essere però accompagnati da un adulto/tutore. Il primo indizio può essere ritirato presso l'infopoint de Le Befane Shopping Centre o scaricato direttamente dai totem presenti in galleria. Ogni indizio successivo viene indicato da un QRCode presente nella postazione dello scatto. Poiché è necessario possedere una Be-Fan Card per la partecipazione, essa può essere sottoscritta anche prima dell'inizio del gioco.



La partecipazione è gratuita.