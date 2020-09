Meteo: sul riminese temporali tra prima serata e notte

Attualità

Rimini

| 14:27 - 27 Settembre 2020

Dal pomeriggio di oggi, domenica 27 Settembre, sono attese precipitazioni moderate sul territorio riminese con i fenomeni più intensi (anche temporaleschi) che si verificheranno dalla prima serata. Le piogge insisteranno sul territorio sino alle ore notturne. Gli accumuli totali di pioggia saranno tra 20 e 40mm con locali picchi fino a 60mm. Non si escludono locali criticità idrauliche tra le province di RN; FC; RA.

Se nel pomeriggio la ventilazione sarà moderata da Est in costa, dalla serata assisteremo ad un repentino rinforzo del vento di Maestrale(Nord-Ovest) con raffiche fino a 40/70 km/h (specie in costa).

Mare molto mosso e vento di burrasca al largo specie tra la notte e la mattina di Lunedì 28.

Situazione in graduale miglioramento dalla mattina di Lunedì con cieli molto nuvolosi e precipitazioni in esaurimento. Schiarite dal pomeriggio e ventilazione debole/moderata da Sud-Ovest.

Ricordiamo che la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo per temporali, piene dei fiumi, vento e stato del mare



Samuel Orlandi (Centro Meteo Emilia Romagna)



