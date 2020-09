Rubano succhi di frutta, formaggio e biscotti al Conad, inseguiti e bloccati

Cronaca

Rimini

| 12:51 - 27 Settembre 2020

Foto di repertorio.

Entrano nel Conad di Viale Vespucci per rubare generi alimentari, ma vengono scoperti e fuggono. Il personale del supermercato ha avvertito immediatamente la Polizia verso le 17 e 30 di ieri, dicendo che un loro collaboratore li stava inseguendo. Si tratta di due giovani di nazionalità tunisina di 20 e 23 anni, intercettati dagli agenti in via Pascoli, all’altezza della fermata del Metromare, mentre ancora stavano cercando di sfuggire all’uomo della sicurezza del Conad. Succhi di frutta, formaggio spalmabile e biscotti il “bottino” dei due ragazzi che sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Altri guai per il 20enne, risultato irregolare e segnalato all’ufficio immigrazione.