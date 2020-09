Cronaca

Rimini

| 12:40 - 27 Settembre 2020

Una donna si è resa responsabile del furto delle banconote contenute nella cassetta di un ambulante in via Dante ed è fuggita. E’ accaduto nella giornata di ieri, verso le 13 e 30, l’allarme lo ha dato lo stesso proprietario del banco che ha spiegato agli agenti della Polizia di averla vista, descrivendola precisamente: foulard giallo in testa e vestito verde, ha aperto la cassetta e si è appropriata dei 75 euro contenuti per poi fuggire verso Piazza Tre Martiri. La donna è stata infatti rintracciata qui e, interrogata, ha subito detto di essere incensurata, di provenire da Parma e di non aver mai rubato: era stata la prima volta e voleva provare il “brivido” del furto. Per lei purtroppo, oltre al brivido, è scattata la denuncia. La somma è stata restituita.