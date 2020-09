Campionati Italiani di Triathlon Sprint: Crociani secondo, la Spimi è terza

Sport

Rimini

27 Settembre 2020

Alessio Crociani sul podio.

Alessio Crociani vicecampione d'Italia ai campionati italiani di Triathlon Sprint che si sono tenuti ieri (sabato 26 settembre) a Lignano Sabbiadoro. Lauretosi qualche settimana fa campione italiano juniores, il giovane talento riminese del Triathlon Team Riccione si è fermato al secondo gradino del podio, battuto da Gianluca Pozzatti, già campione italiano assoluto di Triathlon Sprint per due volte (l'ultima nella precedente edizione). Pozzati ha chiuso al traguardo in 51 minuti e 52 secondi, distaccando Crociani di 15 secondi e il terzo classificato Michele Sarzilla di 45. Il 27enne trentino peraltro a fine agosto si era fermato a causa del Covid-19: un giorno di febbre, il tampone e poi una lunga quarantena, con allenamenti per prepare l'appuntamento di Lignano Sabbiadoro. La più veloce nella categorie donne è stata Angelica Olmo, la favorita della vigilia, al traguardo in 57 minuti e 49 secondi. Terza la riminese Sharon Spimi, a un minuto e 30 secondi dalla prima classificata. Seconda Luisa Iogna Prat, che ha preceduto la Spimi di sei secondi.