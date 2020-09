Calcio Promozione, Gabicce Gradara: i gironi dei campionati Allievi, Giovanissimi e Giovanìssimi cadetti

Sport

Gabicce Mare

| 11:13 - 27 Settembre 2020

La rosa della squadra Juniores 2019-2020.

Dopo il girone del campionato Juniores di Promozione Marche, sono stati resi noti anche quelli dei tornei Allievi (2004-2005), Giovanissimi (2006) e Giovanissimi cadetti (2007). Eccoli.

JUNIORES FC Vigor Senigallia, Fermignanese, Forsempronese, Gabicce Gradara, K Sport Montecchio,

UNDER 17 ALLIEVI – GIRONE 1 Gabicce Gradara, Muraglia, New Academy, Usav Pisaurum, Villa San Martino, Vismara 2008.

UNDER 15 GIOVANISSIMI – GIRONE 1 Gabicce Gradara, K Sport Montecchio, Monte Grimano Terme, Nuova Montelabbate, Vismaar 2008

UNDER 15 GIOVANISSIMI CADETTI – GIRONE A Gabicce Gradara, K Sport Montecchio, K Sport Montecchio (squadra B), New Football Team, Nuova Altofoglia, Nuova Montelabbate, Real Metauro, Urbania Calcio, Urbania Calcio (squadra B)

PRIMA SQUADRA E’ atteso a giorni il calendario del campionato di Promozione Marche che scatta domenica 25 ottobre. Stessa data per l’inzio dei campionati giovanili Juniores, Allievi e Giovanissimi. Il Gabicce Gradara è stato inserito nel girone A. I tre posti per salire in Eccellenza saranno ad appannaggio delle prime classificate per ogni girone. Di eventuali spareggi playoff se ne riparlerà invece in tempi successivi: potrebbero servire solo per una graduatoria utile ad eventuali ripescaggi ma non garantirebbero una promozione certa. Ora è atteso il calendario

LE AVVERSARIE Cantiano, Fermignanese, Gabicce Gradara, Ilario Lorenzini, K Sport Montecchio, Moie Vallesina, Mondolfo, Olimpia, Portuali Calcio Ancona, Sassoferrato Genga, Valfoglia, Villa San Martino.

Nella foto: la squadra Juniores 2019-2020