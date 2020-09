Baseball: gara 5, Bologna-San Marino 11-8

Sport

| 09:39 - 27 Settembre 2020

Bologna passa a condurre nelle Italian Series.

Dura meno di un’ora, la prosecuzione di gara5. Bologna va subito in vantaggio, aggiunge altri due punti e finisce con l’imporsi 11-8 portandosi 3-2 nella serie. San Marino ora è spalle al muro, con gara6 che sarà di lunedì che sarà da dentro o fuori.

La gara è ricominciata sull’8-8 con uomini agli angoli, due out, Astorri a battere e il cambio sul monte: Nicola Garbella per Luca Di Raffaele. Il rilievo comincia subito con due strike ma il terzo lancio, un ball, si trasforma in una palla mancata, con Bertossi a correre a punto dalla terza (9-8). Astorri poi è eliminato al piatto ma San Marino, tra 5° e 6°, non riesce ad arrivare in base contro Crepaldi nonostante una legnata sui cuscini di Angulo (F8). Intanto la Fortitudo mette al sicuro il risultato con due punti al 6° grazie ai singoli di Helder, Bertossi (10-8) e al doppio di Loardi (11-8). Al 7° i Titani mettono due uomini in base (errore su Caseres e singolo di Monello) ma Ahrens, al piatto, è il terzo out. Vince Bologna.

UNIPOLSAI FORTITUDO BOLOGNA – SAN MARINO BASEBALL 11-8

SAN MARINO: Pulzetti 2b (0/3), Avagnina es (1/3), Celli ec (1/4), Angulo ss (0/3), Caseres 1b (2/4), G. Garbella ed (2/4), Reginato dh (2/4), Monello r (2/4), Di Fabio (Ahrens 0/1) 3b (0/2).

BOLOGNA: Didder ss (1/3), Dobboletta (Agretti 3b 0/1) ec (2/3), Helder 3b/1b (2/4), Oduber dh (1/3), Grimaudo 1b/es (0/4), Russo (Bertossi 1/2) es (1/1), Loardi ed (2/3), Astorri r (0/4), Dreni 2b (0/2).

SAN MARINO: 305 000 0 = 8 bv 10 e 3

BOLOGNA: 002 702 X = 11 bv 10 e 2

LANCIATORI: Maestri (i) rl 3.1, bvc 6, bb 2, so 5, pgl 6; Lu. Di Raffaele (L) rl 0.1, bvc 1, bb 2, so 0, pgl 1; N. Garbella (f) rl 2.1, bvc 3, bb 0, so 2, pgl 1; Bocchi (i) rl 2.1, bvc 6, bb 1, so 5, pgl 6; Zotti (W) rl 1.2, bvc 3, bb 2, so 2, pgl 1; Crepaldi (r) rl 2, bvc 0, bb 0, so 3, pgl 0; Bassani (S) rl 1, bvc 1, bb o, so 2, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Reginato (3p. al 3°); doppi di Celli, Caseres, Monello, Dobboletta (2) e Loardi.