Calcio RSM: la Fiorita a valanga sul Cailungo (7-2). Chiurato lancia il Tre Penne

Sport

Repubblica San Marino

| 19:50 - 26 Settembre 2020

Pieri, attaccante de la Fiorita: a segno nel 7-2 rifilato al Cailungo.

Niente ferma il Tre Penne: nemmeno il Pennarossa, che diventa la terza vittima della banda biancoazzurra su tre gare disputate. A Domagnano gli uomini di Stefano Ceci hanno fretta di mettere la gara su binari favorevoli: Alessandro Chiurato non attende neanche lo scoccare del 3’ di gioco, infatti, per portare in vantaggio i suoi. Ma un solo gol non basta e così a metà frazione Luca Sorrentino si fa carico del raddoppio, inguaiando un Pennarossa che al 58’ subisce anche la terza rete (doppietta di Chiurato) poco prima di restare in dieci per l’espulsione del portiere Alessandro Semprini; tra i pali va un grande ex come Federico Valentini. Nel finale Mattia Stefanelli sporca la giornata perfetta del Tre Penne segnando la rete del 3-1, utile solo a fini statistici ma non per scongiurare la seconda sconfitta consecutiva degli uomini di Chiesanuova.



Primo hurrà per il Cosmos, che batte in rimonta il Faetano incamerando i primi punti dall’inizio del torneo. Missione ardua, quella dei ragazzi di Protti, reduci da pesante 6-1 subìto contro il Tre Fiori e costretti allo svantaggio a 20’ dal termine, quando Manuele Pasolini illude il Faetano festeggiando il terzo centro in tre gare. Il lasso di tempo rimanente basta però al Cosmos per rialzare la testa e anche per mettere la freccia del sorpasso: a riportare sulla linea di galleggiamento i gialloverdi pensa Fabio Giovagnoli, mentre il colpo che affossa il Faetano - ancora a caccia del primo successo - lo sferra un subentrato, Simone Rossi, in gol a 5’ dal 90’. Poco prima, Faetano in dieci per l’espulsione di Musabelliu.



Prima vittoria anche per la Virtus, che dopo due pareggi fa bottino pieno a spese della Juvenes-Dogana, piegata nella ripresa grazie ai centri di Ramiro Lago e Nicola Angeli. Il tabellino più ricco del sabato è però quello della sfida di Montecchio, dove La Fiorita strapazza il Cailungo approfittando anche di una lunga fase giocata in superiorità numerica. Gialloblù in avanti dopo 9’ con Simone Errico ma ripresi a strettissimo giro da Manuel Iuzzolino. Passa una manciata di minuti e Simone Pieri riporta in vantaggio la banda di Montegiardino, che poi dilaga fino al 4-1 del riposo grazie alla doppietta di Lucio Peluso, intervallata dal rosso diretto comminato a Luca Ricci. Nella ripresa Filippo Santi infierisce su un Cailungo che prova a reagire con il rigore di Mattia Urbinati, salvo poi tornare a subire nella parte restante di gara, quando trovano gloria anche Matteo Gasperoni e Samuel Pancotti. E così La Fiorita mantiene il punteggio pieno e resta appaiata al Tre Penne, mentre il Cailungo – che nel finale di gara perde anche Denis Veronesi per doppio giallo – si lecca le ferite e rimanda ancora una volta l’appuntamento con i primi tre punti.



Faetano – Cosmos 1-2



FAETANO Ermeti; Cavalli (dal 77’ Tomassoni), Ballarini, Musabelliu, A. Della Valle, Bonavitacola, Muggeo (dal 62’ Grilli), Fall, Pasolini, Pasini, Neri

A disposizione: Guidi, Dominella, F. Zaghini, Palladino, Moroni

Allenatore: Alessandro Fabbri



COSMOS Gregori; Bonfigli, Mi. Camillini (dal 73’ Senja), Lusini, Baschetti (dal 63’ Grassi), G. Zaghini (dal 46’ Rossi), Santini, Giovagnoli, Zonzini, Mema (dall’89’ Zafferani), A. Della Valle (dal 63’ Cervellini)

A disposizione: Batori, Pari

Allenatore: Cristian Protti

Arbitro: Luca Barbeno

Assistenti: Leonardo Battista, Alfonso Giannotti

Quarto Ufficiale: Luca Tura

Ammoniti: Musabelliu, A. Della Valle, Fall, Grilli, Pasolini

Espulsi: Mussabelliu (doppio giallo)

Marcatori: 69’ Pasolini, 72’ Giovagnoli, 84’ Rossi



Pennarossa – Tre Penne 1-3



PENNAROSSA A. Semprini; De Biagi (dal 65’ Valentini), Martin, Adami, Cola, Raffelli (dal 58’ Beresiarte), Souare, Sebastiani (dal 58’ Colagiovanni), Stefanelli, A. Conti (dall’83’ Fabbri), Vittozzi

A disposizione: Baldani, Halilaj

Allenatore: Andy Selva



TRE PENNE Migani; Cesarini (dal 58’ Battistini), Mezzadri, Patregnani (dall’83’ M. Semprini), Lombardi, Genestreti, Sorrentino, Gasperoni (dal 58’ Chiaruzzi), Chiurato (dal 73’ Perrotta), Gai, Ceccaroli (dal 73’ Cibelli)

A disposizione: Chierighini, Nanni

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: Antonio Ucini

Assistenti: Francesco Lunardon, Gianmarco Ercolani

Quarto Ufficiale: Luca Zani

Ammoniti: De Biagi, Genestreti

Espulsi: A. Semprini (rosso diretto)

Marcatori: 2’ e 57’ Chiurato, 23’ Sorrentino, 85’ Stefanelli



Juvenes Dogana – Virtus 0-2



JUVENES-DOGANA Manzaroli; T. Raschi (dall’87’ Quaranta), Boldrini, Acquarelli, Rossi (dal 90+2’ Ancora), Muccini (dal 46’ J.Raschi), Gori (dall’87’ Michelotti), Gatti (dal 90+2’Baldazzi), Merli, Protino, Baldini

A disposizione: Gobbi, M. Cevoli

Allenatore: Manuel Amati



VIRTUS Stimac; D’Altri (dal 61’ Lago), Giacomoni, Massari, Battistini, Ciacci (dal 68’ Alijahej), Baiardi, Santucci (dall’86’ Liverani), Rigoni, Angeli (dall’86’ Limouni), Marigliano (dal 61’ Brigliadori)

A disposizione: Paolini, Bonfè

Allenatore: Luigi Bizzotto

Arbitro: Andrea Piccoli

Assistenti: Alfonso Gallo, Andrea Depaoli

Quarto Ufficiale: Raffaele Delvecchio

Marcatori: 64’ Lago, 76’ Angeli



La Fiorita – Cailungo 7-2



LA FIORITA Venturini; Brighi (dal 46’ Di Maio), Errico (dal 57’ Amati), Mar. Gasperoni (dal 57’ Grandoni), Mat. Gasperoni, Guidi, Peluso (dal 57’ Pancotti), Pieri, Rinaldi (dal 70’ Michelotti), Santi, Zafferani

A disposizione: Loiodice, Vivan

Allenatore: Nicola Berardi



CAILUNGO Gallinetta; Iuzzolino, M. Rossi, Ricci, Righetti (dal 65’ Baravelli), Genghini (dal 52’ Vitali), A. Rossi, Matteoni (dal 48’ Veronesi), Diallo, Tadzhybayev (dal 52’ Urbinati), Ura

A disposizione: Francioni, Cecchetti, Carnesecchi

Allenatore: Antonio Bianchi

Arbitro: Giacomo Cenci

Assistenti: Andrea Zaghini, Francesco Mineo

Quarto Ufficiale: Carmine Nuzzo

Ammoniti: Mar. Gasperoni, Veronesi

Espulsi: Ricci (rosso diretto), Veronesi (doppio giallo)

Marcatori: 9’ Errico, 12’ Iuzzolino, 18’ Pieri, 21’ e 39’ Peluso, 53’ Santi, 57’ rig. Urbinati, 67’ Mat. Gasperoni, 78’ Pancotti