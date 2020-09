Calcio Prom.: Novafeltria-Pietracuta, derby a porte chiuse, in streaming sul web a pagamento

Sport

Novafeltria

| 21:07 - 26 Settembre 2020

Da sinistra Gianni Fratti e Alessio Indelicato.

La gara di Coppa Emilia di Promozione tra Novafeltria e Pietracuta, che si disputerà a porte chiuse a Secchiano (fischio d'inizio alle 15.30), sarà visibile in streaming a pagamento, proprio come avviene per le partite di Serie A e B. Ovviamente non attraverso Dazn: la società gialloblu, grazie alla Giove Adsl del patron Thomas Grazia, ha predisposto il servizio ad hoc per poter assistere al match. L'acquirente, al prezzo di tre euro, potrà guardare il derby dell'Alta Valmarecchia su pc, tablet o telefonino attraverso la piattaforma Youtube; oppure sulla propria televisione, con la SmartTv. L'incasso dei ticket virtuali sarà diviso equamente tra le due società.



COME VEDERE LA PARTITA. Per acquistare il match è possibile recarsi domani (domenica 27 settembre) al Nova Point in viale Cesare Battisti a Novafeltria e acquistare il ticket virtuale, comunicando l'indirizzo e-mail che servirà per visualizzare il link della partita su Youtube; oppure effettuare l'acquisto tramite Paypal, attraverso il Qr-code (vedi immagine dimostrativa in gallery) pubblicato sulle pagine social del Novafeltria, oppure tramite il link specifico, comunicando successivamente al numero 338 9264116 l'e-mail che sarà autorizzata a visualizzare il link, inserendo ovviamente gli estremi del pagamento effettuato su Paypal.



SFIDA TRA BOMBER. Quella di Secchiano sarà soprattutto la sfida tra i due bomber: Gianni Fratti, oramai una bandiera del Pietracuta, e Alessio Indelicato, uno degli acquisti di punta dell'ambizioso Novafeltria. I rossoblu, allenati da Fregnani, puntano sulla continuità per conquistare le zone alte della classifica. L'organico è stato puntellato da pochi acquisti di qualità: il portiere Lasagni, i difensori Politi e Ferraro (assente a Secchiano), l'attaccante Vucaj, oltre ai giovani Bucci ed Edoardo Lasagni. A Novafeltria c'è stata invece una vera e propria rivoluzione e un successivo cambio in panchina, a preparazione avviata, tra Mirco Fratta e Maurizio Montalti. Dopo l'arrivo di quest'ultimo, la società ha dato un'ulteriore accelerata alla campagna di rafforzamento, tesserando Soumahin, Toromani e Paolo Semeraro, anche se quest'ultimo è in dubbio. Mister Montalti non potrà contare sul centrale difensivo Poli (uscito con un taglio alla testa nell'ultima amichevole con il Diegaro), out anche Di Filippo per problemi alla caviglia: sarà Amedeo Valentini a fare coppia con Foschi.



Riccardo Giannini