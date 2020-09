Acquista una piscina ma l'acqua è torbida come uno stagno. Imprenditore ricorre alle vie legali

Cronaca

Rimini

| 07:55 - 27 Settembre 2020

Commissiona l'installazione di una piscina nella propria villa, ma si ritrova l'acqua sporca come quella di uno stagno. Un noto imprenditore di una ditta di autotrasporti del riminese, per tre estati di fila, ha dovuto rinunciare all'utilizzo della propria piscina, per la quale aveva versato un acconto di 20.000 euro. Ora, di fronte alle richieste di pagamento dell'intero prezzo pattuito, da parte della ditta incaricata dall'installazione, l'imprenditore ha deciso di ricorrere alle vie legali, chiedendo al Tribunale di Rimini, attraverso i propri legali, l'avvocato Francesca Vecchiato e il dottor Luca Signorini, un accertamento tecnico preventivo. Il problema della piscina infatti è stato individuato: la mancata installazione del filtro, componente fondamentale per rendere l'acqua limpida.

L'INSTALLAZIONE DELLA PISCINA. A inizio 2018 l'imprenditore ordinò una piscina ecologica, in quanto la sua villa si trova in una zona a vincolo paesaggistico. Era impossibile dunque praticare gli scavi necessari per la costruzione di una piscina tradizionale, con struttura in cemento armato e la vasca. Ordinò una piscina ecologica presso una nota ditta della regione e stipulò un contratto d'appalto con un'azienda marchigiana per l'installazione e il collaudo. Versò in acconto 20.000 dei 50.000 euro pattuiti. Ma dopo l'installazione, la piscina ecologica non fu collaudata, nonostante alcuni solleciti. Ciò avvenne l'anno successivo, nel 2019. Ma l'imprenditore riminese si accorse che l'acqua non era limpida. La sua piscina sembrava infatti uno stagno. Cercò di risolvere il problema usando del cloro (le piscine ecologiche non ne necessitano), ma tutto fu inutile. L'installatore addebitò il problema all'incuria nella manutenzione da parte del proprietario. Non fu l'unico problema riscontrato: la piscina perdeva anche acqua. Nella stesura del telo impermeabilizzante si erano verosimilmente create piccole lacerazioni che nel tempo si sono allargate, costringendo il proprietario a colmare le perdite, versando 200 litri di acqua. Alla fine si scoprì che il problema del colore dell'acqua era dovuto alla mancata installazione del filtro. Per questo l'imprenditore riminese ha deciso di cautelarsi presso il Tribunale, dopo non aver ottemperato alla richiesta dell'installatore di pagare i 30.000 euro rimanenti. Intanto anche nel 2020, per la terza estate di fila, ha dovuto rinunciare alla sua piscina.