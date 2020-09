Un confronto tra il vicesindaco di Rimini Lisi e la vice governatrice regionale Ely Schlein al centro Sgr

Eventi

| 16:42 - 26 Settembre 2020

Il primo degli appuntamenti di "Non aver paura..di tirare un calcio di rigore".

Dopo l'esordio in Piazza Francesca da Rimini per il primo confronto sul futuro della città fra l'economista Stefano Zanagni e il sindaco Andrea Gnassi, il ciclo di incontri "Non aver paura di tirare un calcio di rigore" si trasferisce al Centro Congressi Sgr per il secondo appuntamento in programma domani domenica 27 settembre alle 20.15. Sarà la Sala Energia ospitare un Dialogo sulla responsabilità e sulle nuove frontiere fra il vicesindaco di Rimini Gloria Lisi e la vice presidente della Regione Elly Schlein. Un approfondimento che vede protagoniste due figure da sempre impegnatissime nel sociale che contribuiranno con la loro esperienza a "nutrire" quello spazio di partecipazione ed elaborazione di idee sul futuro nelle intenzione dei promotori dell'iniziativa. Nel corso della serata, organizzata dall'associazione 'Figli del Mondo', Lisi e Schlein dialogheranno infatti con le principali realtà del territorio in termini di cura della persona, volontariato e iniziative sociali.