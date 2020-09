Sport

| 15:15 - 26 Settembre 2020

Lo stadio Calbi di Cattolica.

Un giocatore della Marignanese Cattolica è un sospetto caso di contagio al nuovo coronavirus: la gara d'esordio della compagine di Lilli con l'Aglianese, in programma domani (domenica 27 settembre), sarà rinviata. La società ha ufficializzato la richiesta di rinvio per il giorno mercoledì 7 ottobre. Da definire l'orario: se pomeridiano alle 15 o serale alle 20.30. Il giocatore sarà sottoposto nelle prossime ore alle controanalisi per accertare effettivamente la sua positività.