FOTO Ecco le nuove maglie Macron del Rimini Calcio

Sport

Rimini

| 15:07 - 26 Settembre 2020

Le nuove maglie del Rimini griffate Macron.

Il Rimini Calcio ha presentato ufficialmente le nuove maglie per la stagione 2020-21. Prosegue la collaborazione con Macron, azienda bolognese che è sponsor tecnico in Serie A di Bologna, Lazio, Udinese e Verona. La prima casacca, realizzata esclusivamente per il Rimini, è la classica a scacchi bianco-rossi, con colletto a girocollo diviso a metà. La nuova divisa da trasferta conferma il blu: realizzata sul template "Kimah", è decorata da bordature e inserti bianchi, con effetto "lucido" sulla maglia. Torna come terza divisa quella di colore rosso: template "Alhena". con inserti sulle spalle e inserti bianchi. Come maglia da portiere è stato confermato il template "Canopus" con tessuto a righe. Rispetto all'anno scorso il verde diventa fluo, con bande e colletto di colore grigio. (RG)