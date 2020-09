Visita all'inceneritore di Coriano per l'assessore all'ambiente di Cattolica Filippini

Attualità

Cattolica

| 14:53 - 26 Settembre 2020

L'assessore all'ambiente del Comune di Cattolica Lucio Filippini ha fatto visita, ieri mattina (venerdì 25 settembre), ai centri di raccolta differenziata ed al termovalorizzatore di Hera a Coriano. Obiettivo approfondire la gestione dei rifiuti, soprattutto riguardo al trattamento ed il recupero energetico dei rifiuti non utilmente riciclabili. Insieme all'Assessore erano presenti alcuni consiglieri di maggioranza che sono stati accolti ed accompagnati nella visita dai responsabili di Herambiente: Massimo Casadei per il termovalorizzatore di Coriano, Saro Veneziano per l'impianto di selezione di Coriano e Federica Bonaiuti responsabile dell'ingegneria di processo selezione e recupero dei rifiuti. «Metteremo a frutto quanto appreso per poter puntare ad una ancor più corretta raccolta differenziata di vetro, carta e plastica a Cattolica», spiega l'assessore Filippini.