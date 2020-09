Revisioni 'saltate' per il coronavirus: scadono il 31 ottobre. Mandrelli Service amplia il suo orario

Attualità

Novafeltria

| 07:55 - 27 Settembre 2020

Revisione automobile da Mandrelli Service Novafeltria.

Il 31 ottobre 2020 è il termine entro il quale dovranno essere effettuate le revisioni delle automobili rinviate per il lockdown dei mesi scorsi, a seguito dell'epidemia da nuovo coronavirus. E' un termine obbligatorio che se non rispettato comporterà per l'automobilista pesanti sanzioni amministrative, in primis il pagamento di una somma da 168 e 674 euro, sanzione raddoppiabile in caso di revisione omessa in più di un'occasione. La vettura viene sospesa dalla circolazione fino alla revisione: chi circola nonostante la sospensione, rischia una sanzione ancora più salata, da 1941 a 7767 euro, oltre alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni. Da Mandrelli Service a Novafeltria, in via 24 Maggio 165, tutto è pronto per accogliere un alto numero di richieste: «Tutti i veicoli che dovevano essere sottoposti a revisione nel periodo dal marzo 2020, mese del lockdown, al 31 luglio 2020 devono sottoporsi a revisione entro il 31 ottobre. Siamo indietro di diversi mesi, per questo abbiamo deciso di esterndere l'orario di apertura e aprire da lunedì 5 ottobre con orario continuato dal lunedì al venerdì», spiega uno dei titolari, Mauro Mandrelli. Due tecnici specializzati per le revisioni saranno quindi a disposizione della clientela, dal 5 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.30, il sabato mattina dalle 8 alle 12. «E' possibile prenotare ai numeri 0541 920815 - 0541 922020, oppure venire qui in sede direttamente», ricorda Mandrelli, figlio di Giuseppe, fondatore dell'omonima ditta nata nel 1964 come officina riparazioni auto e divenuta Mandrelli Service Srl nel 1996, con l'inserimento in azienda dei figli.