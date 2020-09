Santarcangelo, aumenta il traffico in via Edoardo Sancisi. Residenti chiedono intervento

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:28 - 26 Settembre 2020

Lettera dei residenti di via Sancisi al sindaco Parma.

I residenti delle vie Sancisi, Modena, Ancona, Urbino e Carlini hanno inviato una lettera al sindaco di Santarcangelo, Alice Parma, lamentando l'aumento di traffico nella via Edoardo Sancisi; questo, spiegano, a causa dei nuovi dossi in via Franchini e della nuova rotonda "Resistenza", ma anche della chiusura della via Silvio Sancisi, che hanno finito per convogliare il traffico nella via Edoardo Sancisi. Oltre alla lettera, è stata inviata una petizione firmata, al fine di chiedere interventi sulla viabilità. "Siamo consapevoli che ogni luogo della città abbia un proprio problema e si cerchi di risolverne uno alla volta ma, quando si fanno modifiche, soprattutto alla viabilità, bisognerebbe avere una visione del territorio a 360 gradi, per non provocare disagi collaterali", si legge nella lettera.