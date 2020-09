Metanodotto Rimini-Sansepolcro al centro del consiglio comunale di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:21 - 26 Settembre 2020

Municipio di Santarcangelo.

Mercoledì 30 settembre alle ore 18,30 è convocato il Consiglio comunale di Santarcangelo, che si svolgerà in videoconferenza e potrà essere seguito in diretta streaming su https://santarcangelo.civicam.it.



Dopo i preliminari di seduta, la presentazione e la risposta alle interrogazioni, l’assemblea procederà alla surroga del consigliere dimissionario Maicol Forcellini (Partito Democratico) e alla sostituzione dei consiglieri Domenico Samorani (Un Bene in Comune) e Gabriele Stanchini (Lega Salvini Premier Romagna), decaduti dalla carica di rappresentanti del Comune di Santarcangelo nel Consiglio dell’Unione Valmarecchia.



A seguire, il vicesindaco Pamela Fussi, presenterà l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del metanodotto Rimini-Sansepolcro con il rifacimento dell’allacciamento esistente e il collegamento alla linea di Rimini: nello specifico, il Consiglio sarà chiamato a pronunciarsi sulla verifica di conformità con gli strumenti urbanistici comunali, eventuali interferenze e una proposta di variante urbanistica. Sempre la vice sindaca presenterà anche l’atto di indirizzo per l’affidamento in house providing delle attività necessarie al completamento dei lavori di costruzione della nuova scuola materna di Canonica.



A seguire, l’assessore al Bilancio Emanuele Zangoli prenderà la parola per la ratifica di tre variazioni urgenti al bilancio 2020-2022 e al Piano esecutivo di gestione. Dopo la sospensione dei lavori per circa 10 minuti, l’assessore Zangoli proseguirà con la modifica al Regolamento del canone di occupazione di suolo pubblico per consentire agevolazioni relative all’anno 2020 in forza dell’emergenza sanitaria, la variazione all’esercizio 2020 del bilancio 2020-2022 e il Documento unico di programmazione 2021-2023.



Con il successivo punto all’ordine del giorno, il sindaco Alice Parma presenterà la convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della “Community Network Emilia-Romagna”. Concluderanno i lavori dell’assemblea la mozione del consigliere Tiziano Corbelli (Più Santarcangelo) per la manutenzione e il restauro del Campanone, quella del capogruppo Domenico Samorani (Un Bene in Comune) per l’annullamento del progetto della scuola materna di Canonica e quella del consigliere Patrick Francesco Wild (PenSa-Una Mano per Santarcangelo) per l’installazione di un semaforo pedonale sulla via Emilia in località Santa Giustina.