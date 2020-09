In monopattino in autostrada per 10 km: "Devo arrivare in orario al colloquio di lavoro" Un 20enne di Rimini è stato fermato e sanzionato dalla Polizia Stradale

Cronaca Rimini | 14:16 - 26 Settembre 2020 Il monopattino sequestrato. In monopattino sull'autostrada, nella corsia d'emergenza. E' quanto successo questa mattina (sabato 26 settembre), nel tratto tra il casello di Rimini Nord, da dove sono partite le segnalazioni, e l'area di Servizio Rubicone Est, dove invece è stato fermato il conducente. Quest'ultimo, un 20enne di Rimini, ha percorso 10 km di A-14 e si è giustificato alla Polizia Stradale dicendo di doversi recare a Cesena per un colloquio di lavoro e di aver scelto l'autostrada per poter arrivare in orario. Il giovane è stato sanzionato e il monopattino sequestrato.