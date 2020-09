Undicesima festa di compleanno per il museo mulino Sapignoli in Valmarecchia

Eventi

Poggio Torriana

| 14:05 - 26 Settembre 2020

Museo Mulino Sapignoli..

Domenica 27 settembre, dalle 15.30, torna il consueto appuntamento con la festa di compleanno del Museo Mulino Sapignoli, che quest’anno giunge alla sua 11° edizione. Tanti i momenti in programma all’insegna delle tradizioni e dell’intrattenimento.



La festa si aprirà con il saluto del sindaco Raggini e, in occasione dell’Anno europeo dell’Educazione al patrimonio culturale, si terranno letture a cura di Annalisa Teodorani tratte da “Burdél / Bambini : Poggio Berni, l'identità di una comunità nelle storie di vita infantile” di Cristina Guidi, Barbara Roccoli, Romina Roccoli, 2000, rieditato in “Quaderni della memoria di Poggio Torriana” nel 2017.



A seguire “Viandanti e falene”, spettacolo poetico-musicale sui sentieri del Candido Cammino tratto da “Cammino Candido: una favola nel futuro” di Luigi Cappella e Roberto Merloni con Liana Mussoni e Luigi Cappella (voci recitanti), Fabrizio Flisi (pianoforte), Gioele Sindona (violino), Tiziano Paganelli (fisarmonica e flauti); ideazione e regia di Liana Mussoni. “Viandanti e falene” è un viaggio ricco di suggestioni poetiche e musicali, un inno alla viandanza, alla meditazione errante indotta dal camminare a piedi nella natura, un’esperienza condivisa per immergersi nella storia e nella natura della nostra terra, in quelli che il canto e la poesia sanno trasformare in luoghi universali insieme alle voci dei grandi artisti viandanti e sognatori, messaggeri di pace e libertà.

In contemporanea Laboratorio per bambini “Costruiamo insieme la casa dei folletti con i materiali della natura” a cura di Antonella Flenghi; piccola mostra di giocattoli “fatti a mano con amore” da mamma Antonella per il figlio Fabio; visite guidate a cura dell’Associazione “Gli Amici del Mulino Sapignoli”. Merenda offerta, preparata della Pro Loco di Poggio Berni.