Rimini Calcio, colpo in difesa: il 24enne Matteo Ronchi

12:34 - 26 Settembre 2020

Il ds del Rimini Pietro Tamai e il difensore Matteo Ronchi.

Nuovo colpo in difesa per il Rimini, che ha ufficializzato la firma del 24enne Matteo Ronchi, cresciuto nelle giovanili biancorosse. Un metro e 93 cm per 84 kg, ha militato nel Romagna Centro in Serie D nel 2016 (33 presenze e un gol), nel Santarcangelo e nel Ravenna in Serie C (67 presenze e un goal con i giallorossi). Per lui è un ritorno in biancorosso, anche se in carriera non ha mai vestito la maglia della prima squadra.



LA ROSA



Portieri: Scotti Francesco ('83), Viscardi Saverio (2002), Sourdis Giannis (2001).



Difensori: Canalicchio Nicolò (2001), Ferrante Davide (2001), Gigli Abel ('90), Grumo Emanuele (2002), Manfroni Michele (2002), Nanni Giacomo ('95), Pupeschi Niccolò ('91), Ronchi Matteo ('96), Valeriani Luca ('91).



Centrocampisti: Bangoura Mohamed (2002), Capicchioni Lorenzo (2002), Ceccarelli Michael (2002), Diagne Badara (2003), Lombardi Lorenzo (2000), Lugnan Gianluca (2002), Massetti Andrea ('96), Nigretti Giacomo ('99), Palazzi Francesco (2001), Pari Alessandro (2001), Ricciardi Luca ('89), Santarini Mattia (2002), Simoncelli Daniele (1989)



Attaccanti: Ambrosini Alex ('86), Casolla Francesco ('92), Diop Makhtar ('99), Pecci Alessandro (2002), Rivi Luca ('94).