Coriano: la saletta polivalente della biblioteca Battarra torna agibile

Attualità

Coriano

| 10:08 - 26 Settembre 2020

La biblioteca Battarra di Coriano.

Era da diverso tempo inagibile a causa delle infiltrazioni d’acqua piovana provenienti dalla piazza soprastante, che l'hanno interessata sin dal momento della sua realizzazione. E anche la saletta polivalente della biblioteca verrà riqualificata.

Il comune di Coriano ha presentato un progetto, all’interno del piano museale, di importo pari a €45.000, e riceverà un contributo pari a €14.000 come riconosciuto con delibera di giunta regionale n.1094 del 07/09/2020.



“Sarebbe risultato anacronistico iniziare i lavori di ripristino e messa a norma della saletta polivalente, fortemente colpita dalle infiltrazioni di acqua provenienti dalla piazza soprastante, prima di aver agito sulla piazza stessa. Purtroppo come abbiamo potuto verificare chi realizzò all’epoca questa piazza e i vani sottostanti non aveva fatto un lavoro ottimale. Ancora una volta abbiamo noi dovuto porre rimedio a errori del passato.” Così Domenica Spinelli, sindaco di Coriano.



“Un altro passo, dopo la riorganizzazione di spazi e scaffalature, al fine di rendere la nostra biblioteca un luogo piacevole in cui trascorrere il proprio tempo libero alla ricerca di un nuovo libro da consultare o per partecipare alle iniziative invernali in fase di programmazione. – dichiara Giulia Santoni, assessore alle politiche giovanili - Si è anche deciso di arredare il soppalco interno, un tempo dedicato alla visione di videocassette VHS, di nuove scaffalature per ospitare i libri acquistati grazie alla partecipazione al bando ministeriale dove ci è già stato riconosciuto un contributo pari a €10.000”.