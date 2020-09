Baseball: Gara 5 contro Bologna interrotta per pioggia sul 8 a 8

Sport

Repubblica San Marino

| 09:58 - 26 Settembre 2020

Baseball San Marino Gara 5.

La pioggia ha interrotto Gara5, già iniziata in ritardo, e non terminata. Ci si ferma nella parte bassa del 4° inning, con due out sul tabellone per l’attacco bolognese. 8-8 sul tabellone del Gianni Falchi. Si riparte alle 20 di oggi, sabato 26.

Si comincia con la sfida sul monte tra Maestri e Bocchi e a cadere per primo è il partente locale, con l’attacco sammarinese scatenato nel primo inning: Pulzetti colpito, base ad Avagnina, battuta in scelta difesa (ma tutti salvi) di Angulo e gran doppio a sparecchiare di Caseres a sinistra, con doloroso out dello stesso giocatore preso tra seconda e terza. In ogni caso a tabellone c’è già un buon 3-0, che si allarga enormemente al terzo, quando i Titani mettono a segno un big inning da cinque punti. Ottimo Celli con un gran doppio in apertura, errore sulla rimbalzante di Angulo, singolo del 4-0 di Caseres e soprattutto un lunghissimo fuoricampo da tre punti per Mattia Reginato. È 7-0, che diventa 8-0 quando Zotti, salito per Bocchi, viene toccato duro dal doppio di Monello e dal singolo di Avagnina.

Partita che sembrerebbe in discesa, ma nella parte bassa del 3° un errore sulla battuta di Didder, il doppio di Dobboletta (1-8) e il singolo di Oduber (2-8) accorciano le distanze prima di un quarto inning surreale. Bologna riempie le basi grazie ai quattro ball a Loardi e Dreni, più Didder colpito. C’è un out a tabellone, ma Dobboletta infila un doppio che fa entrare due punti (4-8). Nella corsa, l’esterno centro della Fortitudo si infortuna e purtroppo deve lasciare il campo. A correre c’è Agretti, la pioggia è già abbondantissima e in campo si continua. Sul singolo del 5-8 di Helder c’è il cambio sul monte, con Luca Di Raffaele al posto di Ale Maestri. Oduber viene passato in base intenzionalmente per forzare il gioco, Grimaudo è il secondo out (F6) e si continua a giocare. La base ball a Bertossi forza il 6-8 automatico. Si va avanti. Singolo a destra di Loardi, con palla che si spiagga sulla terra rossa e poi parte per un’avventura sull’esterno destro. Bologna segna i due punti dell’8-8. A questo punto stop. Si riparte alle 20. Due out, corridori agli angoli e Astorri a battere.