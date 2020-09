Yacht Club Rimini, successo per la regata con i J70

Sport

Rimini

| 16:40 - 25 Settembre 2020

Trofeo Yacht Club Rimini.

Si è svolta sabato scorso nelle acque antistanti la Darsena di Rimini la terza edizione del Trofeo Yacht Club Rimini, riservato ai soci del club.Alla competizione hanno partecipato nove equipaggi che quest'anno per la prima volta hanno utilizzato le imbarcazioni J70.



“L’evento giunto alla terza edizione ha già dato prova di essere un appuntamento molto apprezzato dai soci – racconta Federico Chiari, responsabile comunicazione dello Yacht Club – E’ stata una regata molto bella in virtù del fatto che abbiamo usato queste nuove imbarcazioni. La J70 (monotipo) è infatti la classe che sta crescendo più rapidamente nel mondo e per la prima volta lo Yacht Club Rimini organizzerà uno degli eventi più importanti di questa classe di barche a vela in Italia. Ad ottobre, dal 16 al 18, si svolgerà il Campionato Italiano per Club assoluti con i J70 della LIV Servizi. Sono solo alcuni degli eventi di livello nazionale organizzati in collaborazione con la Lega Italiana Vela che porteranno a Rimini centinaia di velisti.



Doppia soddisfazione sabato per lo Yacht Club Rimini che ha visto la partecipazione anche di alcuni piccoli velisti della Scuola Vela che hanno veleggiato durante l'evento “Giardini D’autore".