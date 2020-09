Cattolica, si completa la riqualificazione di Viale Dante

Attualità

Cattolica

| 16:33 - 25 Settembre 2020

L'incontro dell'Amministrazione con le attività e residenti.

Viale Dante riqualificato e primi arredi che verranno installati nel tratto già ristrutturato tra le vie Fiume e Ferrara. Questa la sintesi dell'incontro con cui oggi l'Amministrazione Comunale di Cattolica ha voluto incontrare le attività economiche ed i residenti dell'importante asse turistico-commerciale cittadino. Nel partecipato appuntamento svoltosi al Palazzo del Turismo sono stati illustrati gli interventi che si avvieranno già dalle prossime settimane. Il risultato sarà quello di far godere della via con un “volto” rinnovato prima dell'avvio della prossima stagione.

Un momento di incontro, quello odierno, che ha inteso fare chiarezza e dare comunicazioni puntuali che potessero sgomberare il campo da speculazioni o informazioni errate e distorte. L'Amministrazione ha spiegato l'utilizzo di somme proprie, circa 175mila euro, per far partire entro ottobre, salvo imprevisti, il primo cantiere che interesserà il tratto tra via Ferrara e via Milazzo e dovrebbe ultimarsi entro la fine di quest'anno. Per la ripresa dei lavori ad inizio 2021 si impiegheranno, invece, anche fondi regionali (500mila euro circa) oltre a risorse comunali (125mila euro) che consentiranno il completamento dell'intera riqualificazione dell'arteria interessando il tratto che dall'intersezione con la stessa via Milano si snoda sino via Facchini. I lavori terranno in considerazione ponti e festività del prossimo anno e consegneranno una via completamente rinnovata prima dell'avvio dell'estate. I dettagli degli interventi sono stati illustrati dal Dirigenti ai Progetti Speciali, Baldino Gaddi, e dal geometra Fabio Rossini. I lavori saranno eseguiti mediante l’utilizzo dell’accordo quadro sottoscritto tra Amministrazione e le imprese CBR e Pesaresi che consentirà di abbreviare sensibilmente la canterizzazione dei due stralci.

Nel frattempo partiranno anche i lavori d'arredo urbano e artistico che arricchiranno il tratto da via Fiume a via Ferrara e della cui progettazione è stata incaricata l'architetto Monica Gasperini. L'intervento di completamento del secondo stralcio prevede l'inserimento di dissuasori inamovibili posti in via Fiume ad inizio del viale Dante con l'assetto viabilistico che non subirà modificazioni e l'accesso garantito tramite le vie che intersecano il viale. Previste la disposizione di panchine dalla forma circolare illuminate alla base, “salva piante” ai piedi delle palme, portarifiuti per la raccolta differenziata nei punti ritenuti più idonei. La collocazione degli elementi di arredo, secondo crono-programma, dovrebbe completarsi prima delle festività natalizie.

“Continuiamo nella nostra opera di riqualificazione cittadina – sottolinea il Sindaco Mariano Gennari – investendo importanti risorse. In attesa dell'arrivo di fondi regionali, anticipiamo somme e tempi dei lavori per farci trovare pronti all'inizio della prossima stagione. Abbiamo voluto incontrare personalmente cittadini ed attività economiche per sottolineare l'impegno con l'Amministrazione sta portando a termine questi interventi. Potremo donare alla comunità ed ai turisti una via completamente ammodernata, accogliente, una arteria in cui passeggiare e ritrovarsi sia un piacere, consapevoli dell'importanza turistica ed economica che riveste. Non resta dunque che darci appuntamento in primavera per ammirare con i nostri occhi il rinnovato viale Dante”.