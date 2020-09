Chiude la storica Boutique Wuelle: il centro di Rimini perde un'altra attività

Attualità

Rimini

| 16:11 - 25 Settembre 2020

Boutique Wuelle (da Facebook).

A Rimini chiude la Boutique Wuelle in centro storico, a ulteriore dimostrazione della crisi del settore moda. Amareggiato Giammaria Zanzini, referente provinciale e consigliere nazionale di Federmoda-Confcommercio: «pur comprendendo la scelta delle titolari, non posso però che rammaricarmi per la perdita di un prezioso ed elegante punto vendita di qualità». Zanzini ribadisce le problematiche per il settore: gli affitti troppo alti, la crisi post lockdown, le scarse misure di sostegno («non basta certo qualche piccola dilazione di pagamento»). I saldi in chiusura, evidenzia, «non hanno portato i benefici sperati». Tornando proprio al "lockdown", il referente provinciale di Federmoda ha lanciato una nuova proposta: la ripartizione del rischio dell'invenduto, tra il commerciante stesso e le aziende e le industrie che hanno consegnato la merce, in caso di chiusure forzate dei negozi imposte per legge o per qualsiasi altro motivo indipendente dalla volontà del commerciante.

Infine, Zanzini, ribadisce l'appello agli imprenditori e alle famiglie, «affinché sostengano il settore moda del territorio preferendo gli acquisti nei negozi di vicinato per dare vita ad un percorso virtuoso che, ad esempio nel turismo con le vacanze di prossimità, quest’estate ha portato numerosi benefici al nostro territorio».